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Регион
Опубликовано 18 октября, 20:51

Два человека погибли в ДТП с Kia и Hyundai в Московской области

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Два человека погибли, ещё трое получили травмы при столкновении автомобилей Kia и Hyundai на трассе Р-22 «Каспий» в Московской области. Авария произошла на 123-м километре автодороги в городском округе Кашира, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai. Удар оказался смертельным для двух человек, находившихся в первой иномарке.

«В результате ДТП водитель и пассажир «Киа» погибли на месте», — рассказал

Ещё троих участников аварии с травмами доставили в больницу. Информация об их состоянии пока не приводится.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения и выясняют, почему автомобиль оказался на встречной полосе.

Три девочки погибли в ДТП с грузовиком в Серебряных Прудах: водителя задержали
Три девочки погибли в ДТП с грузовиком в Серебряных Прудах: водителя задержали

Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх школьниц в ДТП с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах. Авария произошла 16 октября на дороге Кашира — Кимовск — Узловая. По данным полиции, грузовик MAN столкнулся с автомобилем ВАЗ, в котором находились девушки от 14 до 16 лет. Все три пассажирки погибли, 19-летний водитель легковушки был госпитализирован. Водителя грузовика задержали, возбуждено уголовное дело.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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