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Опубликовано 13 сентября, 09:11

Два города на Камчатке остались без света после аварии на ТЭЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

Аварийное отключение на Камчатской ТЭЦ-2 оставило без электричества жителей Петропавловска-Камчатского и части Елизова. Энергетики уже приступили к восстановлению системы. Об этом сообщили в «Камчатскэнерго».

«В 19.03 произошло аварийное отключение на Камчатской ТЭЦ-2. Под отключением население и объекты в г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово (частично)», — говорится в сообщении.

Нештатная ситуация произошла вечером 13 сентября. Под ограничения попали население и объекты инфраструктуры двух городов. Аварийно-восстановительные работы сейчас проводят специалисты энергетической компании. Сколько времени потребуется для полного возвращения электроснабжения, пока не сообщается.

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Милена Скрипальщикова
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