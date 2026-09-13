Два города на Камчатке остались без света после аварии на ТЭЦ

Аварийное отключение на Камчатской ТЭЦ-2 оставило без электричества жителей Петропавловска-Камчатского и части Елизова. Энергетики уже приступили к восстановлению системы. Об этом сообщили в «Камчатскэнерго».

«В 19.03 произошло аварийное отключение на Камчатской ТЭЦ-2. Под отключением население и объекты в г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово (частично)», — говорится в сообщении.

Нештатная ситуация произошла вечером 13 сентября. Под ограничения попали население и объекты инфраструктуры двух городов. Аварийно-восстановительные работы сейчас проводят специалисты энергетической компании. Сколько времени потребуется для полного возвращения электроснабжения, пока не сообщается.

Ранее электроснабжение нескольких районов Ирпеня в Киевской области оказалось нарушено. Причиной перебоя стало возгорание трансформатора.