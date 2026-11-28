Москвичка лишилась доступа к новому iPhone 17 после попытки установить удалённые из App Store приложения через бота. Мошенники заблокировали смартфон с помощью чужого Apple ID, а второй телефон девушки оказался под угрозой, сообщает SHOT.

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По информации канала, после покупки нового гаджета девушка нашла в социальных сетях бота, обещавшего восстановить доступ к недоступным приложениям. Сервис сопровождался многочисленными положительными отзывами, поэтому предложение не вызвало у неё подозрений.

Для установки программ пользователю требовалось войти в чужую учётную запись Apple ID. Организаторы схемы утверждали, что в этом аккаунте сохранился доступ к нужным приложениям. Москвичка выполнила инструкцию, однако при попытке вернуться в собственный профиль столкнулась с дополнительным требованием.

Ей предложили подключить второй смартфон якобы для выхода из чужой учётной записи. После этого новый iPhone 17 заблокировался и начал требовать пароль, известный только злоумышленникам.

На старом iPhone 14 девушка успела включить авиарежим, чтобы отключить устройство от интернета. Она опасается, что при восстановлении соединения мошенники смогут заблокировать и его. По данным SHOT, за попытку спасти второй смартфон в сервисе запросили 15 тысяч рублей, однако гарантировать результат специалисты не смогли.

Подобную схему аферисты используют и при поиске жертв среди соискателей работы. Во время фиктивных собеседований людей просят войти в корпоративный Apple ID, чтобы установить приложение для выполнения рабочих заданий. После получения контроля над устройством мошенники могут заблокировать его и потребовать деньги за восстановление доступа.

Механизм обмана связан с возможностями защиты устройств Apple. Если смартфон привязан к чужому аккаунту и на нём активирована функция «Локатор», владелец этой учётной записи может удалённо включить режим пропажи. Для снятия блокировки может потребоваться пароль соответствующего Apple ID.