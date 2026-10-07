Два облака плазмы летят к Земле: Магнитная буря ожидается уже в пятницу

Магнитная буря с вероятностью около 80% может начаться на Земле утром 9 октября. Геомагнитные возмущения продлятся около двух суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, международные прогностические центры обработали данные космических телескопов и пришли к выводу, что выброшенные Солнцем облака плазмы достигнут Земли в пятницу. Ожидается, что 9 октября могут сформироваться магнитные бури слабого и среднего уровня G1–G2.

«Вероятность магнитных бурь составляет около 80%», — сообщил Леус.

Причиной ожидаемого возмущения стали две вспышки предпоследнего класса мощности М, которые произошли на Солнце во вторник. В результате в сторону Земли были выброшены два крупных облака плазмы.

Геомагнитная обстановка, по прогнозу, начнёт возвращаться к спокойному состоянию 11 октября. Таким образом, основная активность ожидается в пятницу и субботу.

Солнечная активность уже становилась причиной прогнозов о возможных магнитных бурях на Земле. Ранее Life.ru сообщал, что специалисты предупреждали о повышенной вероятности геомагнитных возмущений после серии вспышек на Солнце.