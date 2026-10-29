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Опубликовано 29 октября, 15:07

Два повышения и почти 30 тысяч: Силуанов раскрыл, что будет с пенсиями в 2027 году

Силуанов сообщил о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средний размер страховой пенсии по старости в России к концу 2027 года составит 29 904 рубля, а сами выплаты проиндексируют дважды. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы 29 октября.

«Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы дважды. Это с 1 февраля 2027 года на уровень инфляции за текущий год: пока, по оценкам, этот уровень составляет 6,8%. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% — в прогнозе это темп роста зарплат. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля», — сообщил Силуанов.

Министр подчеркнул, что в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств государства. На уровень инфляции также планируется проиндексировать выплаты ветеранам, людям с инвалидностью и материнский капитал.

Кроме того, прожиточный минимум в 2027 году должен вырасти на 6,8% — до 20 227 рублей. Этот показатель используют при расчёте ряда пособий и социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при этом увеличится до 28 935 рублей.

Силуанов добавил, что поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. По его словам, это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами.

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Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал о возвращении двухэтапной индексации страховых пенсий в 2027 году. По его словам, повышение затронет 37,5 миллиона россиян, а апрельскую прибавку рассчитают уже с учётом февральской индексации. При этом конкретная сумма увеличения выплат будет зависеть от размера пенсии каждого получателя.

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Юрий Лысенко
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