Депутатам Госдумы не всегда хватает даже семи штатных помощников, особенно если парламентарий работает сразу с несколькими регионами. При этом обсуждаемая переаттестация сотрудников не означает сокращения их числа. Об этом Life.ru рассказала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

По словам парламентария, действующие правила позволяют каждому депутату иметь до семи официально трудоустроенных помощников. Не более двух из них могут работать непосредственно в Госдуме, остальные — на закреплённых за депутатом территориях. Останина подчеркнула, что переаттестация эту квоту не отменяет.

Переаттестация помощников не означает, что их станет меньше. Регламент работы Госдумы не изменился. Слух о том, что помощников станет меньше, распространяет неверную информацию, потому что такая квота есть у каждого депутата. Если у депутата помощники не востребованы, тогда он вправе сам решать в рамках этой квоты: три помощника у него будет или четыре. Но каждый депутат вправе иметь семь помощников. Нина Останина Депутат Госдумы

В качестве примера Останина привела собственную работу с избирателями в трёх регионах: Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. В первых двух у неё трудятся по два помощника, а в Ульяновской — один. Сотрудники проводят приёмы граждан, исполняют депутатские поручения и поддерживают связь с избирателями, пока сама парламентарий находится в Москве или посещает другой регион.

«То есть даже сейчас помощников не хватает. Разве один помощник на всю Ульяновскую область — это достаточно? Конечно, нет. Хотелось бы больше, но пока регламент такой, он давно уже утверждён», — отметила Останина.

При этом депутат поддержала идею обязательной аттестации помощников. По её мнению, сотрудники должны хорошо знать Конституцию, действующее законодательство и русский язык, поскольку именно им приходится готовить ответы на обращения граждан и разбираться в вопросах избирателей.

«Это очень важно, потому что помощник — это лицо депутата. Вся закадровая работа ложится на него. Это должны быть очень ответственные люди», — пояснила собеседница Life.ru.

Останина добавила, что не видит угрозы в проверке квалификации сотрудников. Напротив, она считает, что аттестация поможет повысить качество работы депутатских приёмных и сделает взаимодействие с избирателями более эффективным.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме планируют сократить до 20% штатных должностей, а для помощников депутатов ввести экзамены. При этом кадровые изменения предполагается проводить преимущественно за счёт незанятых вакансий.