Помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Даниил Шаалан-Анохин заключил контракт с Вооружёнными силами России и отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил сам парламентарий.

По словам Милонова, решение о военной службе его помощник принял самостоятельно. Депутат поддержал этот шаг и признался, что гордится поступком молодого человека.

«Мой помощник Даня сам принял решение пойти добровольцем на СВО. Искренне горжусь его решением!» — написал Милонов в соцсетях.

Парламентарий также пожелал Шаалану-Анохину беречь себя и вернуться домой.

Сам Милонов ранее также отправлялся добровольцем в зону СВО. Осенью 2022 года депутат прибыл в военкомат Санкт-Петербурга для оформления необходимых документов, после чего участвовал в службе в Донбассе.