Оставил работу в Госдуме ради службы: Помощник Милонова уехал добровольцем на СВО
Помощник депутата Госдумы Милонова отправился добровольцем на СВО
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Помощник депутата Госдумы Виталия Милонова Даниил Шаалан-Анохин заключил контракт с Вооружёнными силами России и отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил сам парламентарий.
По словам Милонова, решение о военной службе его помощник принял самостоятельно. Депутат поддержал этот шаг и признался, что гордится поступком молодого человека.
«Мой помощник Даня сам принял решение пойти добровольцем на СВО. Искренне горжусь его решением!» — написал Милонов в соцсетях.
Парламентарий также пожелал Шаалану-Анохину беречь себя и вернуться домой.
Сам Милонов ранее также отправлялся добровольцем в зону СВО. Осенью 2022 года депутат прибыл в военкомат Санкт-Петербурга для оформления необходимых документов, после чего участвовал в службе в Донбассе.
Ранее Life.ru рассказывал, почему Виталий Милонов решил отправиться добровольцем в зону СВО. Парламентарий объяснял, что его решение не было связано с финансовой выгодой. По его словам, ради участия в военной службе ему приходилось брать отпуск в Госдуме за свой счёт.