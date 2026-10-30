«Планы изменились»: Экс-защитник ЦСКА Соломатин рассказал, почему предпочёл СВО политической карьере

Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин отказался от планов развивать политическую карьеру ради продолжения службы в зоне специальной военной операции. Экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» признался РИА «Новости», что ещё два года назад рассматривал возможность продвижения в политике, однако в итоге сделал другой выбор.

«Я до сих пор действующий муниципальный депутат в Москве, район Черёмушки. Ещё в 2024 году были мысли о дальнейшей карьере в этом направлении. Но затем планы изменились. Продолжаем службу. Делай что должно, и будь что будет. С божьей помощью всё получится», — рассказал Соломатин.

Впервые бывший футболист отправился в зону СВО в августе 2023 года, присоединившись к добровольческой бригаде «Эспаньола». После завершения очередного контракта он вернулся к общественной деятельности и занялся созданием собственного благотворительного фонда.

Организация, по словам Соломатина, помогает детям на новых территориях, занимается снабжением военнослужащих, а также поддерживает ветеранов СВО в адаптации к мирной жизни. Фонд спортсмен основал вместе с бывшими сослуживцами и близкими друзьями.

Однако надолго оставаться в стороне от военной службы Соломатин не захотел. Недавно он заключил новый контракт и присоединился к подразделению БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, где уже служили некоторые из его знакомых.

«А потом с радостью принял новый вызов. Когда вернулся на территорию ДНР, снова почувствовал воздух Донбасса» — поделился экс-футболист.

Ранее Life.ru сообщал, что Андрей Соломатин подписал очередной контракт и вошёл в состав подразделения БАРС-22 «Тигр». Бывший защитник рассказал, что планирует работать в мобильной огневой группе, а само подразделение выполняет задачи на Запорожском направлении.