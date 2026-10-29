Бывший футболист сборной России Соломатин подписал новый контракт в зоне СВО

Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал новый контракт для службы в зоне специальной военной операции. Теперь экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» состоит в подразделении БАРС-22 «Тигр», входящем в состав 55-й дивизии морской пехоты. Об этом спортсмен рассказал РИА «Новости».

По словам Соломатина, решение вернуться на службу он принял после того, как узнал о переходе нескольких бывших сослуживцев в «Тигр». Футболист намерен работать преимущественно в составе мобильной огневой группы.

«Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», — пояснил Соломатин.

Он рассказал, что в отряде действуют подразделения противодействия беспилотникам, а также организованы временные наблюдательные пункты на стратегически важных участках. По словам бывшего футболиста, одна из рот работает непосредственно на передовых позициях.

Соломатин также поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко, по инициативе которого в 2022 году был создан отряд «Тигр». Как утверждает спортсмен, от 70 до 80% личного состава подразделения составляют выходцы из Приморья. Сейчас отряд, по его словам, находится на Запорожском направлении.

«Творим новую историю, ответственность большая», — подчеркнул бывший защитник российской сборной.

Впервые Соломатин отправился в зону СВО в августе 2023 года, заключив контракт с добровольческой бригадой «Эспаньола». После завершения предыдущего контракта он занимался созданием собственного благотворительного фонда, однако затем решил вновь вернуться на службу.

Ранее сообщалось, что священник из Курганской области Алексей Новосёлов после 30 лет церковного служения добровольно ушёл в зону СВО и почти три года воевал в штурмовых подразделениях, скрывая прошлое от сослуживцев, чтобы служить наравне со всеми. Решение он принял в 2023 году после тяжёлого диагноза и неблагоприятного прогноза врачей.