Священник из Кургана после 30 лет службы ушёл на СВО и стал штурмовиком

Житель Курганской области Алексей Новосёлов после 30 лет церковного служения добровольно отправился в зону СВО и почти три года воевал в штурмовых подразделениях. О своём прошлом сослуживцам он не рассказывал, поскольку хотел служить наравне со всеми, пишет RG.ru.

«Чтобы не было какого-то особенного отношения: нары в землянках и подвалах — значит, нары, обстрелы — значит, обстрелы», — объяснял Новосёлов.

Решение он принял в 2023 году после тяжёлого диагноза и неблагоприятного прогноза врачей. Мужчина обсудил это с супругой, а четырём сыновьям о своих планах долго не сообщал.

За время службы Новосёлов дважды получил ранения. Первое — под Артёмовском во время миномётного обстрела, второе — в 2025 году под Часовым Яром при атаке FPV-дрона. За службу он был награждён медалью «За отвагу».

После возвращения с фронта Новосёлов продолжил работать уже на гражданской службе. В сентябре 2025 года его назначили исполняющим обязанности главы Щучанского муниципального округа Курганской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывший депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. Политик подтвердил, что с 6 октября стал военнослужащим. До этого он два созыва представлял Петербург в нижней палате парламента, однако в новый состав Госдумы не прошёл. После выборов Романову предлагали продолжить работу в региональных органах власти, но он выбрал военную службу.