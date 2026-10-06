Экс-депутат Госдумы Романов подписал контракт и ушёл на СВО

Бывший депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов подписал контракт с Минобороны и ушёл на СВО. Политик подтвердил, что с 6 октября является военнослужащим, сообщила «Ротонда».

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В новый созыв нижней палаты парламента Романов не попал. На праймериз «Единой России» в 211-м округе Петербурга его обошёл тренер Михаил Рахлин. После выборов экс-парламентарию, по данным «Фонтанки», предлагали продолжить работу в региональных органах власти, однако в итоге он выбрал военную службу.

В Госдуме Романов представлял Петербург два созыва — с 2016 по 2026 год. В последние годы он регулярно становился участником резонансных городских историй. В частности, политик обращался в правоохранительные органы после выступлений певицы Наоко в Петербурге. Позднее он рассказывал, что обсуждал с её матерью возможность извинений артистки и выступления перед военнослужащими в госпитале.

Ещё одним поводом стало разбирательство вокруг несостоявшегося концерта Канье Уэста. После обращения петербуржца, который не смог вернуть деньги за билеты, Романов направил заявления в правоохранительные органы, а МВД начало проверку организаторов мероприятия.

Кстати, буквально неделю назад Романов сам призвал освободившегося из колонии киллера Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, отправиться на СВО. В беседе с Life.ru политик говорил, что тот мог бы применить свои навыки в штурмовом подразделении и таким образом принести пользу стране.