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Опубликовано 6 октября, 11:27

«Бить противника ещё сильнее»: Военный эксперт объяснил, как переломить ход СВО

Военэксперт Орлов призвал Армию России усилить давление на снабжение ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Быстрое продвижение на фронте сдерживают беспилотники и управляемое вооружение, для изменения обстановки необходимо продолжать давление на снабжение ВСУ, считает военный эксперт Владимир Орлов. По его оценке, удары по транспортной инфраструктуре пока не привели к существенным изменениям на СВО.

Собеседник «Царьграда» пояснил, что ситуация на разных участках отличается, однако в целом фронт остаётся достаточно статичным. Современные средства поражения ограничивают возможности для манёвра, затрудняя быстрые наступательные действия.

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Возможность изменить положение эксперт связал с дальнейшим нарушением украинской логистики. По его словам, российские силы продолжают атаковать склады и маршруты снабжения. При этом сеть переправ через Днепр не ограничивается Киевом, поэтому оценивать ситуацию только по ударам в районе столицы недостаточно.

«Работа идёт в правильном направлении, и нужно пожелать нашему Минобороны сосредоточенности, как говорится, и верных целей для того, чтобы бить противника ещё сильнее», — заявил специалист.

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Из Киева массово уезжают жители после ударов по мостам

Ранее военный эксперт раскрыл, зачем Армия России бьёт по мостам на Украине. По его оценке, происходящее связано с применением новой модификации беспилотников «Герань».

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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