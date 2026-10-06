«Бить противника ещё сильнее»: Военный эксперт объяснил, как переломить ход СВО

Быстрое продвижение на фронте сдерживают беспилотники и управляемое вооружение, для изменения обстановки необходимо продолжать давление на снабжение ВСУ, считает военный эксперт Владимир Орлов. По его оценке, удары по транспортной инфраструктуре пока не привели к существенным изменениям на СВО.

Собеседник «Царьграда» пояснил, что ситуация на разных участках отличается, однако в целом фронт остаётся достаточно статичным. Современные средства поражения ограничивают возможности для манёвра, затрудняя быстрые наступательные действия.

Возможность изменить положение эксперт связал с дальнейшим нарушением украинской логистики. По его словам, российские силы продолжают атаковать склады и маршруты снабжения. При этом сеть переправ через Днепр не ограничивается Киевом, поэтому оценивать ситуацию только по ударам в районе столицы недостаточно.

«Работа идёт в правильном направлении, и нужно пожелать нашему Минобороны сосредоточенности, как говорится, и верных целей для того, чтобы бить противника ещё сильнее», — заявил специалист.

Ранее военный эксперт раскрыл, зачем Армия России бьёт по мостам на Украине. По его оценке, происходящее связано с применением новой модификации беспилотников «Герань».