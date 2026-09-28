Самое место в «штурмах»: Депутат призвал Сашу Солдата отправиться на СВО

Освободившемуся из колонии киллеру 90-х Александру Пустовалову, известному как Саша Солдат, стоило бы отправиться на СВО и применить свои навыки в штурмовом подразделении. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат VIII созыва Государственной думы Михаил Романов.

По словам парламентария, Пустовалов уже понёс назначенное судом наказание, однако совершённые им преступления невозможно искупить полностью.

Учитывая, что этот человек сделал много ошибок в жизни, за что был осуждён, то, конечно, он мог бы поехать и принести пользу стране на линии боевых действий. Я считаю, что искупить вину, наверное, нельзя, но хотя бы какой-то шаг в этом направлении сделать стоит. То, что он совершал тяжкие преступления, — это неискупаемо ни перед Господом, ни перед страной. Михаил Романов Депутат Госдумы VIII созыва

Депутат также считает, что после освобождения бывший киллер должен оставаться под особым контролем государства из-за риска повторных преступлений.

«Конечно, он может быть сейчас опасен для общества, учитывая, что он убивал людей. Таких людей государство должно держать на особом контроле», — отметил собеседник Life.ru.

Говоря о возможной службе Пустовалова, Романов предложил направить его именно в штурмовое подразделение.

«Штурмовиком, я считаю, должен пойти. Реально, потому что навыки у него отработаны. Я не в курсе, кого и как он убивал — в бою или мирных граждан, просто не слышал. Но раз это был снайпер, то в штурмовиках ему самое место», — заключил депутат.

Кто такой Саша Солдат

Александр Пустовалов родился в Москве в 1973 году, служил в морской пехоте, а после армии примкнул к Ореховской ОПГ и стал одним из её штатных киллеров. Суды признали его виновным в 22 убийствах, в том числе известного наёмного убийцы Александра Солоника. Пустовалова задержали в 1999 году, а в общей сложности он провёл за решёткой 24 года и освободился в ноябре 2023-го. Сейчас бывший киллер живёт в Подмосковье, а установленный после освобождения административный надзор должен завершиться в ноябре 2026 года.