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Опубликовано 28 сентября, 06:58
Обновлено 28 сентября, 06:49

Связь с Боней, последнее дело: Раскрыты неизвестные детали жизни киллера Саши Солдата

SHOT раскрыл неизвестные детали жизни самого страшного киллера 90-х Саши Солдата

Саша Солдат. Обложка © Wikipedia

Саша Солдат. Обложка © Wikipedia

Самого страшного и скрытного киллера в истории России Александра Пустовалова, известного как Саша Солдат, журналисты искали несколько лет. SHOT CRIME разыскал его после выхода на свободу и впервые показал, как он выглядит после 24 лет заключения. Авторы проекта посвятили бывшему штатному киллеру ореховской ОПГ фильм «Я Солдат: судьба киллера».

Как сейчас выглядит киллер «ореховских» Саша Солдат. Видео © Telegram / SHOT

Долгое время в открытом доступе оставался лишь чёрно-белый снимок Пустовалова 1999 года. После освобождения журналисты пытались обнаружить его в Москве и Подмосковье, однако бывший участник группировки избегал публичности.

SHOT CRIME также утверждает, что получил ранее не публиковавшиеся материалы уголовного дела Саши Солдата. В документах, по словам авторов расследования, обнаружились в том числе упоминания известных моделей. Среди названных имён — Виктория Боня.

Историю Пустовалова и криминальной Москвы 1990-х оформили как документальный фильм, построенный на материалах дела и реальных событиях. Озвучил проект диктор Сергей Полянский, чей голос знаком зрителям по телепередачам о преступном мире тех лет.

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После выхода из колонии Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, поселился в Подмосковье. По данным SHOT, он живёт с женой и 14-летним сыном, занимается спортом, ездит в Москву и старается не привлекать к себе внимания. В ноябре у него должен закончиться административный надзор, а затем семья планирует переезд в США.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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