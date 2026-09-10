Фиктивные регистрации и поддельные договоры: Банду ОПГ накрыли во Владимирской области

Во Владимирской области задержали семерых участников двух организованных групп, которые помогали мигрантам незаконно находиться в России. Пятерых фигурантов заключили под стражу, сообщил региональный СК.

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По данным следствия, подозреваемые действовали с мая 2024 года. Одну группу возглавлял 45-летний житель Владимира, вторую — 44-летняя иностранная гражданка. Соучастники находили приезжих и за 5–30 тысяч рублей оформляли им фиктивную регистрацию в помещениях, где те фактически не жили.

Кроме того, фигуранты изготавливали поддельные трудовые договоры и передавали документы в органы миграционного учёта. По предварительным данным, таким образом они легализовали пребывание в России нескольких сотен мигрантов.

Во время обысков следователи изъяли более 2,2 млн рублей, 4,7 тысячи евро, 6 тысяч долларов, документы, поддельные печати и другие предметы. Несколько обвиняемых ранее уже привлекались к ответственности за фиктивную постановку иностранцев на учёт.

Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 322.1 УК РФ об организации незаконного пребывания иностранных граждан в России организованной группой. Следователи устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды незаконной легализации мигрантов.

На фоне расследования власти продолжают ужесточать миграционное законодательство. Ранее Life.ru писал, что с 3 ноября в России начнут действовать 23 новых основания для административного выдворения иностранцев. После вступления закона в силу общее число статей КоАП, по которым смогут выдворять мигрантов, вырастет с 22 до 45.