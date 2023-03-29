Милонов признался, для чего взял отпуск в Госдуме и пошёл добровольцем в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который отправился добровольцем в зону спецоперации, рассказал о причинах этого решения. По его словам, финансовой составляющей в его мотивации совсем нет. Более того, ради участия в СВО он берёт отпуск в нижней палате парламента за свой счёт. Об этом сообщает kp.ru.

"Я за это деньги не то что не получаю, мало того, я в Государственной думе беру отпуск за свой счёт", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Народный избранник пояснил, что подобное ему напрямую запрещено законом. К тому же, указал он, финансовый аспект является мелочью по сравнению с тем, какая задача сейчас перед всеми стоит. Главное для депутата в настоящий момент — победа.