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29 марта, 19:34

Милонов признался, для чего взял отпуск в Госдуме и пошёл добровольцем в зону СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, зачем пошёл добровольцем на СВО

<p>Депутат Госдумы Виталий Милонов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/govoritmilonov/1925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Говорит Милонов"</a></p>

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Обложка © t.me / "Говорит Милонов"

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который отправился добровольцем в зону спецоперации, рассказал о причинах этого решения. По его словам, финансовой составляющей в его мотивации совсем нет. Более того, ради участия в СВО он берёт отпуск в нижней палате парламента за свой счёт. Об этом сообщает kp.ru.

"Я за это деньги не то что не получаю, мало того, я в Государственной думе беру отпуск за свой счёт", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Народный избранник пояснил, что подобное ему напрямую запрещено законом. К тому же, указал он, финансовый аспект является мелочью по сравнению с тем, какая задача сейчас перед всеми стоит. Главное для депутата в настоящий момент — победа.

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Оксана Попова
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