Актёр-доброволец Тесля-Герасимов: Погибнуть проще всего, надо выжить и жить

Погибнуть на фронте проще всего, но надо выжить и жить ради близких и себя. Такими мыслями поделился с Лайфом актёр Георгий Тесля-Герасимов, который более десяти лет играл майора в сериале "След", а сегодня сражается в зоне СВО.

Актёр-доброволец Георгий Тесля-Герасимов рассказал об отношении к победе в СВО. Видео © Telegram-канал / SHOT

"Погибнуть проще всего. Надо выжить и жить ради детей, жить ради себя, ради родителей, ради профессии. Надо выживать, чтобы побеждать. Когда победа случится, это будет счастье неимоверного размаха", — рассказал артист Лайфу.

Родители актёра живут всего в 14 километрах от границы с Украиной — в Ростовской области. Оба признаются, что решение сына приняли сложно. По словам мамы Георгия, сначала он просто сказал, что у него в Донбассе работа, а потом она узнала, что на самом деле сын отправился добровольцем. Женщина поделилась, что семья пыталась отговорить артиста, но тот настоял на своём.

"Он сказал: "Нет, мам. Почему я должен оставаться здесь, а кто-то едет. Родину защищать надо, я поеду". Он с начала марта ездил туда корреспондентом, а потом написал мне СМС: "Мама, я подписал контракт на год", — рассказывает мать Георгия.

В беседе с Лайфом женщина поделилась, что гордится сыном, хоть и не пускала его на фронт, переживает за него и расстраивается.