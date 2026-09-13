Дважды овация: Молодёжь со всего мира аплодисментами встретила обращение Путина

Участники Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге из разных стран аплодисментами встретили обращение президента России Владимира Путина. Овации прозвучали дважды — перед выступлением и сразу после его окончания.

Когда ведущий объявил обращение российского лидера, зал разразился аплодисментами. Столь же бурно присутствующие отреагировали после завершения речи президента. Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В этом году мероприятие организовано под девизом «Следуй за мечтой».

Всего на площадках МФМ ожидают около 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны. Половину участников составят представители России, ещё 5 тыс. гостей приедут из-за рубежа. В программу также включили отдельный трек для подростков. Ожидается участие 1 тыс. ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Ранее Путин обратился к участникам Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге. Глава государства призвал представителей разных стран объединять усилия ради построения открытого и справедливого мира. Отдельно Путин отметил, что технологический прогресс не должен менять фундаментальные принципы отношения к человеку. По его словам, личность должна оставаться главным ориентиром вне зависимости от внешних обстоятельств.