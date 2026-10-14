Две зарплаты — неожиданный налог: россиянам объяснили, откуда на Госуслугах берётся доплата в 15%

Россияне, которые одновременно работают в нескольких компаниях или совмещают основную занятость с подработками, могут неожиданно обнаружить в личном кабинете налогоплательщика требование доплатить НДФЛ. Причём даже в том случае, если каждый работодатель исправно удерживал налог с зарплаты. Почему возникает такая ситуация и как избежать неприятных последствий, Life.ru рассказал налоговый юрист и консультант Константин Чупырь.

Проблема связана с прогрессивной шкалой налогообложения, действующей с 2025 года. Доходы до 2,4 миллиона рублей в год облагаются по ставке 13%, а сумма превышения этого порога, до пяти миллионов рублей, — уже по ставке 15%. При дальнейшем росте заработка предусмотрены ставки 18%, 20% и 22%.

При этом каждый работодатель рассчитывает налог самостоятельно, не учитывая деньги, которые сотрудник получает в других организациях. Поэтому человек может весь год видеть привычные 13% удержаний, даже если его совокупный доход уже превысил установленный лимит.

Например, если россиянин зарабатывал по 1,5 миллиона рублей в год на двух работах, каждая компания удержит с него по 195 тысяч рублей НДФЛ. Однако общий доход составит три миллиона рублей. В результате налоговая пересчитает обязательства по прогрессивной шкале, и человеку придётся доплатить ещё 12 тысяч рублей.

В 2026 году ФНС впервые проводит такой перерасчёт по доходам за 2025 год. Доплату необходимо внести на основании налогового уведомления не позднее 1 декабря. Если же речь идёт о заработках непосредственно за 2026 год, соответствующий перерасчёт произойдёт уже в 2027-м.

По словам Чупыря, особенно внимательно стоит относиться к дополнительным заработкам по договорам гражданско-правового характера. Здесь многое зависит от того, кто выплачивает вознаграждение и какой налоговый статус имеет исполнитель. В одних случаях обязанность удержать НДФЛ лежит на заказчике, в других — рассчитывать и декларировать налог гражданину приходится самостоятельно.

«Лучше проявить инициативу», — посоветовал юрист тем, кто обнаружил ошибки в расчётах или сомневается в правильности оформления своих доходов.

Прежде всего эксперт рекомендует проверить заключённые договоры, сопоставить выплаты со сведениями в личном кабинете налогоплательщика и при необходимости обратиться за консультацией. Если выяснится, что работодатель допустил ошибку в отчётности, следует запросить исправление сведений. Если человек самостоятельно получил доход, подлежащий декларированию, необходимо исполнить предусмотренные законом обязанности, не дожидаясь претензий ФНС.

При этом Чупырь предупреждает, что игнорирование реальных налоговых нарушений может привести к дополнительным начислениям, пеням и, при наличии предусмотренных законом оснований, штрафам.

Однако обычную доплату из-за суммирования зарплат от нескольких добросовестных работодателей нельзя считать таким нарушением. Если налоговые агенты правильно удерживали НДФЛ, гражданину достаточно проверить уведомление ФНС и перечислить указанную сумму в установленный срок. Подавать декларацию 3-НДФЛ только из-за такого перерасчёта не требуется.

Кроме того, не каждое поступление на банковскую карту признаётся налогооблагаемым доходом. Для начисления налога важны происхождение денег и основания их получения, а не сам факт перевода.

Налоговая работает в автоматическом режиме. Если электронная система видит расхождение или ошибку, срабатывает триггер. В первую очередь, она направляет тому, кто подал декларацию, требование предоставить пакет документов или дать письменные пояснения по операции с конкретным контрагентом или физическим лицом. Заказчик дает пояснение. Если налоговый орган оно удовлетворит, проверка закроется. Если нет, то обычно назначается налоговая комиссия или встречная проверка. Запрос может прийти непосредственно физическому лицу в личный кабинет налогоплательщика или на Госуслуги. Если никаких движений не происходит, то есть никто не ответил и не предоставил документы, налоговый орган может оштрафовать юридическое лицо. Я не слышал, чтобы физлиц штрафовали за непредоставление документов, но законом это не запрещено Константин Чупырь налоговый юрист

Ранее Life.ru подробно разбирал, кому из россиян придётся доплатить НДФЛ по новым правилам и как избежать неожиданных налоговых начислений. При нескольких источниках дохода важно учитывать не только заработок у каждого работодателя, но и общую сумму поступлений за год.