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Опубликовано 11 октября, 23:01

Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне беспилотной опасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выезд из Ярославля в сторону Москвы временно закрыли для транспорта. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём канале в мессенджере Max.

Ограничение действует на участке от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Власти региона призвали жителей воздержаться от поездок в этом направлении и ближайшие районы либо выбирать маршрут в обход перекрытого участка.

Евраев отметил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. В Ярославской области также сохраняется режим беспилотной опасности.

ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Тульской областью
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Ранее Life.ru писал, что над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины. Жителей области предупредили, что при обнаружении подозрительных объектов или их обломков нельзя к ним приближаться, трогать или пытаться самостоятельно перемещать.

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Артур Лапсаков
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