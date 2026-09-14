Движение открыли по Шадринскому путепроводу в Свердловской области

Движение по новому Шадринскому путепроводу запустили в Свердловской области. Развязка должна избавить автомобилистов от многочасовых пробок возле села Логиново. Об этом сообщил в своём канале в мессенджере MAX губернатор региона Денис Паслер.

Сооружение возвели над железнодорожными путями на 55-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. На церемонию приехали министр транспорта России Андрей Никитин, глава Росавтодора Роман Новиков и руководитель Росжелдора Александр Сахаров.

Раньше переезд ежедневно оставался закрытым в общей сложности около 15 часов из-за прохождения 171 поезда. В пробках на этом участке скапливалось свыше 14 тысяч автомобилей. Длина нового объекта превышает 30 метров, ширина достигает 26 метров. Сейчас движение организовано по двум полосам, позднее их количество планируют увеличить до четырёх.

Строительство началось в сентябре 2025 года. Проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы годом ранее, реализовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подобные развязки строят и в других регионах. Ранее Life.ru рассказывал об открытии путепровода над железной дорогой в подмосковной Аникеевке. Он позволил сократить время в пути с 15 до пяти минут и улучшил транспортную доступность для 25 тысяч жителей.