Воробьёв: В Подмосковье в ноябре запустят движение по новому путепроводу

В Пушкинском округе Подмосковья в ноябре 2025 года запустят движение по новому путепроводу на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца. Запуск станет ключевым этапом реконструкции трассы М-8 «Холмогоры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Это важный федеральный проект. Ярославка — одна их самых оживлённых трасс. Мы встречались год назад, и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям», — приводит 360.ru слова Воробьёва.

Губернатор дополнил, что поток машин на участке с 35 по 47 километр достигает 220 тысяч в сутки, что делает реконструкцию крайне важной для региона и всей страны. Новый путепровод будет иметь по две полосы в каждом направлении, он заменит старый, который не соответствовал габаритам обновлённой трассы.

Сейчас почти завершено расширение дороги с 35 по 40 километр до четырёх полос в каждую сторону, а в октябре будет готова развязка с мостом через реку Скалба. В финале реконструкции, запланированном на 2028 год, участок от Братовщины до посёлка Лесного расширят до восьми полос, построят новую транспортную развязку и путепровод к Зеленоградскому. Также реконструируют подземный переход между деревнями Кощейково и Лесным. Эта масштабная модернизация позволит значительно сократить время в пробках и улучшить транспортное сообщение в Подмосковье.

