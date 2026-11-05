Двое рабочих утонули после опрокидывания моторной лодки на Октябрьском песчаном карьере в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, четверо сотрудников предприятия по добыче песка и песчано-гравийной смеси направились на моторной лодке к плавучему земснаряду, где им предстояло отремонтировать лебёдку.

При этом мужчины находились в лодке без спасательных жилетов, что, как отмечают следователи, являлось нарушением требований безопасности.

Во время движения лодка опрокинулась, и все четверо оказались в воде. Двое рабочих смогли самостоятельно выбраться на берег, ещё двое утонули.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек.

Следователи вместе с криминалистами осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и изъяли документацию предприятия. Назначены судебные экспертизы. Причины и все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Коломенская городская прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на контроль.