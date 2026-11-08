Двое выходцев с Украины забросали камнями автомобили на оживлённой трассе А7 в немецком Гамбурге. С железнодорожного путепровода они сбросили на проезжую часть около 200 крупных кусков щебня, повредив не менее восьми машин. Подозреваемых задержали неподалёку от места происшествия, однако вскоре обоих отпустили. Об этом сообщила полиция Гамбурга.

Инцидент произошёл поздно вечером 3 ноября в районе Штеллинген, рядом с одноимённым автомобильным тоннелем. По данным правоохранителей, камни размером с кулак падали прямо на движущийся транспорт. У нескольких автомобилей оказались разбиты лобовые стёкла. В первоначальной сводке полиция сообщила о шести повреждённых машинах, позднее их число увеличилось до восьми.

Из-за опасности для водителей экстренные службы полностью перекрыли автобан в обоих направлениях примерно на час. На трассе образовались серьёзные заторы. Также пришлось временно остановить движение поездов по железнодорожному участку, с которого сбрасывали камни.

На поиски нарушителей направили около десятка полицейских патрулей. Вскоре правоохранители обнаружили двух граждан Украины в возрасте 14 и 18 лет. После установления личности совершеннолетнего подозреваемого отпустили, а подростка передали матери. Следователи проверяют, могут ли задержанные быть причастны к другим подобным происшествиям в городе.

Похоже, от украинских беженцев все уже порядком устали. Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель потребовала возвращения украинцев. В интервью The Economist политик заявила, что граждане Украины должны покинуть ФРГ после окончания боевых действий. Она также призвала Берлин прекратить военную поддержку Киева.