Украинские беженцы должны вернуться на родину после завершения боевых действий, считает сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По её мнению, окончание конфликта должно стать основанием для отъезда граждан Украины, получивших убежище в ФРГ. Об этом политик заявила в интервью британскому журналу The Economist.

«Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счёте это миллионы человек, грубо говоря — 4–5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», — сказала Вайдель.

Вайдель последовательно выступает за ужесточение миграционной политики Германии. Её партия также критикует расходы Берлина на поддержку Украины и требует пересмотра подхода к урегулированию конфликта.

В том же интервью The Economist сопредседатель АдГ призвала прекратить немецкую военную помощь Киеву. По её оценке, продолжение боевых действий лишь увеличивает расходы Германии. При этом позиция Вайдель остаётся политическим предложением, а не решением федеральных властей.

Ранее сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала продолжение военной помощи Киеву бессмысленным и призвала Берлин добиваться от Украины прекращения боёв, поскольку, по её мнению, Украина уже проиграла России, а затягивание конфликта угрожает и самой Германии. Она также заявила, что не видела доказательств причастности Москвы к попытке атаки дронов на аэропорт Лейпцига.