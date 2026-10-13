Германия должна последовать примеру США и заключить собственную «дизельную сделку» с Россией. С таким призывом выступила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, общаясь с журналистами в Берлине.

«Мы тоже хотим «дизельную сделку» для немцев, для нашей страны, для Германии. И именно поэтому мы должны сесть за стол переговоров», — подчеркнула политик.

Вайдель положительно оценила действия американского президента Дональда Трампа, назвав его подход прагматичным. По её мнению, глава Белого дома ставит интересы собственных граждан выше политических разногласий, тогда как немецкое правительство придерживается противоположного курса.

«Он вышел из этой ситуации, он заключает дизельные сделки для своих потребителей, для американских потребителей, в то время как мы здесь остаёмся ни с чем», — возмутилась лидер АдГ.

При этом проводимую Берлином политику в отношении Украины Вайдель назвала провальной. Она убеждена, что Германии следует пересмотреть прежний подход и начать переговоры с Москвой.

Поводом для заявления стали договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые во время телефонного разговора 9 октября. Россия выразила готовность поставить на американский и мировой рынки 300 тысяч тонн дизеля в октябре, 500 тысяч в ноябре и миллион в декабре. В перспективе объём экспорта может достичь трёх миллионов тонн ежемесячно. Вашингтон, в свою очередь, временно разрешил операции с российским топливом до 7 апреля 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал об отказе правительства Германии возобновлять закупки российского дизеля. Власти ФРГ подтвердили намерение соблюдать европейские санкции, подчеркнув, что с 2023 года страна не импортирует российскую нефть и продукты её переработки. Между тем депутат парламента Саксонии-Анхальт от партии BSW Клаудия Виттиг раскритиковала такую позицию Берлина. По её словам, стоимость горючего на немецких заправках достигла неприемлемого уровня, а ограничительные меры против Москвы не принесли ожидаемых результатов. Дополнительное давление на цены оказывает ситуация на Ближнем Востоке, в частности перебои с судоходством через Ормузский пролив.