Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует возобновить закупки российского дизельного топлива, воспользовавшись примером президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который заключил соответствующее соглашение с Москвой. С такой инициативой выступила депутат парламента Саксонии-Анхальт от партии BSW Клаудия Виттиг, сообщает немецкий телеканал n-tv.

«Германии тоже нужна дизельная сделка», — подчеркнула политик.

По её словам, стоимость горючего на немецких автозаправках достигла неприемлемого уровня, а ограничительные меры против России не принесли ожидаемых результатов. Более того, Виттиг считает, что проводимая Берлином санкционная политика обернулась экономическими потерями прежде всего для самой ФРГ.

Поводом для заявления послужили договорённости между Вашингтоном и Москвой о поставках нефтепродуктов на американский рынок. Однако федеральное правительство Германии пока не намерено следовать аналогичным курсом. Власти страны подтвердили приверженность европейским санкциям, напомнив, что с 2023 года ФРГ не импортирует российскую нефть и продукты её переработки.

При этом существенное подорожание топлива в Германии связано не только с ограничениями против Москвы. Дополнительное давление на рынок оказывает напряжённая ситуация на Ближнем Востоке, в частности перебои с судоходством через Ормузский пролив.