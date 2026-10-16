Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель считает продолжение военной помощи Киеву бессмысленным и призывает Берлин добиваться от украинского руководства прекращения боевых действий. Об этом она заявила в интервью The Economist.

По мнению политика, Украина уже проиграла России, поэтому немецким властям следует пересмотреть подход к конфликту. Вайдель также предупредила, что затягивание боевых действий может создать угрозу для самой Германии. При этом женщина не согласилась с оценками, связывающими Россию с предполагаемыми атаками на немецкую инфраструктуру. В частности, она заявила, что не видела доказательств причастности Москвы к попытке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига, о которой сообщали немецкие власти.

Вайдель утверждает, что Берлину следует руководствоваться принципом «Германия прежде всего» и учитывать заявленные Москвой опасения в сфере безопасности. Она также выступает за сокращение расходов на зарубежную помощь и социальные выплаты, а высвободившиеся средства предлагает направить на снижение налогов и государственного долга.

Сопредседатель также затронула и миграционную политику. По словам правого политика, после установления мира из Германии должны уехать более миллиона украинцев, а также сирийские и афганские граждане. В то же время Вайдель заявила о готовности принимать иностранных специалистов, которые хотят работать в стране.

Ранее парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт поддержал резолюцию с требованием немедленно отменить санкции против России и прекратить военную помощь Украине. Инициативу совместно внесли фракции «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт» (BSW). Они предложили отказаться от экономических и финансовых ограничений в отношении Москвы, остановить поставки оружия Киеву и сократить финансовую поддержку Украины до гуманитарных программ. Принятая резолюция также предусматривает продвижение мирных переговоров и нейтрального статуса Украины.