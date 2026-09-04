Двух братьев из РФ в США заподозрили в продаже опиоидов через даркнет

Двух братьев из флоридского Джексонвилля арестовали 28 августа по делу о сговоре с целью распространения нитазенов — синтетических опиоидов, сопоставимых по действию с фентанилом и в отдельных случаях способных превосходить его по мощности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Восточному округу Вирджинии.

Натурализированный гражданин США 35-летний Владислав Чернышов и его 30-летний брат, являющийся гражданином РФ, Станислав, который нелегально пребывал в стране, могли использовать даркнет для сбыта поддельных таблеток оксикодона. Торговля велась под именем BarbaraWhite. Таблетки внешне имитировали продукцию фармацевтического производства, однако их состав оказался другим.

Исследование образцов показало наличие протонитазена, метонитазена, N-пирролидиноэтонитазена и N-пирролидиноизотонитазена. При этом продавцы позиционировали таблетки как «fent free», то есть не содержащие фентанила. Американские следователи указывают, что обнаруженные соединения сами по себе могут представлять серьёзную опасность: некоторые из них потенциально мощнее фентанила. Именно после смертельной передозировки в Арлингтоне правоохранители начали расследование, в рамках которого вышли на деятельность братьев.

В случае обвинительного приговора братьям может грозить не менее 20 лет лишения свободы. Окончательный срок определит федеральный суд после рассмотрения рекомендаций, предусмотренных американскими правилами назначения наказаний, и других обстоятельств дела.

Ранее в США несколько полицейских случайно встретили разыскиваемого мужчину во время обеденного перерыва. Офицеры решили перекусить. Вскоре в ресторан вошёл человек, которого они пытались задержать дважды, но безуспешно. Мужчину искали за нарушение условий УДО. В полиции с юмором восприняли эту неожиданную встречу. Там предположили, что это либо отличная работа офицеров, либо неудачное стечение обстоятельств для преступника, либо «неотразимый аромат чау-мейна».