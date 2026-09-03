В США полиция установила рекорд по задержаниям нелегалов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) установила новый рекорд по числу задержаний нелегальных мигрантов. В августе сотрудники ведомства арестовали 50,9 тысячи человек.
Это стало третьим рекордным показателем подряд. В июне ICE сообщала о задержании около 43 тысяч человек, а в июле число арестов приблизилось к 50 тысячам.
В ведомстве заявили, что сотрудники теперь работают практически без выходных и намерены продолжать увеличивать темпы операций. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин призвал нелегальных мигрантов самостоятельно покинуть страну, не дожидаясь процедуры принудительной депортации.
Администрация Дональда Трампа ранее неоднократно заявляла о масштабах нелегальной миграции в США и необходимости усиления контроля на этом направлении.
Ранее Life.ru писал, что в 2025 году миграционное ведомство США начало масштабные задержания и принудительную высылку выходцев из Ирана. Операция пришлась на время, когда США и Израиль наносили удары по ядерным объектам Ирана. Приказ о начале этих действий был отдан из Белого дома в июне. В течение года силовики арестовали не менее 577 человек, из которых 192 были задержаны в июле. Правозащитные организации назвали происходящее «беспрецедентным усилением репрессий».
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