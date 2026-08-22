США выделили Либерии $5 млн после согласия принять депортированных

Администрация США одобрила выплаты Либерии в $5 млн после того, как страна согласилась принимать выдворяемых из США мигрантов. Американские власти оформили перевод как помощь в управлении миграцией, однако документы Госдепартамента связывают решение о финансировании с готовностью Монровии принимать граждан других стран, сообщает The New York Times.

При этом либерийское правительство утверждало, что не получало денег за участие в договорённости. Власти страны заявили лишь о поддержке, которая поможет организовать приём депортированных. Почему эта версия расходится с документами американского ведомства, правительство Либерии не объяснило.

Согласно материалам Госдепартамента, решение о выделении средств приняли в декабре. Двумя месяцами ранее Либерия обязалась рассматривать возможность приёма мигрантов из других государств. Американские чиновники сочли достаточными её заверения о том, что прибывшим не будет грозить преследование по расовым или религиозным мотивам.

О том, что соглашение перестало быть только дипломатической договорённостью, стало известно после прибытия первой группы. В четверг в район столицы Либерии доставили 20 человек. Пятеро из них отказались покидать самолёт, после чего их вернули на борт и переправили в Экваториальную Гвинею. Американское Министерство внутренней безопасности позже сообщило, что все 20 мигрантов были депортированы в «безопасную третью страну».

Либерия согласилась принять до 1,2 тыс. депортированных в течение года. Для администрации Дональда Трампа это один из наиболее крупных известных проектов по отправке мигрантов в государства, с которыми у них нет прежних связей. Подобные договорённости Вашингтон заключал более чем с 35 странами после возвращения Трампа в Белый дом, утверждает Human Rights First. Среди них — Доминиканская Республика, Эсватини, Камерун, Южный Судан и Экваториальная Гвинея. Последняя ранее получила от США $7,5 млн в связи с приёмом депортированных, что вызвало вопросы у американских законодателей.

Правозащитные организации считают такие соглашения опасными из-за отсутствия у выдворяемых связей со странами назначения и недостаточной прозрачности условий их пребывания. Отдельные организации также опасаются, что мигрантов могут содержать под стражей после прибытия. Американские чиновники сами признали, что выделенные Либерии средства могут использоваться не по назначению. В Госдепартаменте рассчитывали снизить этот риск с помощью отчётности и контроля за расходами.

Ранее Life.ru писал, что в 2025 году миграционное ведомство США начало масштабные задержания и принудительную высылку выходцев из Ирана. Операция пришлась на время, когда США и Израиль наносили удары по ядерным объектам Ирана. Приказ о начале этих действий был отдан из Белого дома в июне. В течение года силовики арестовали не менее 577 человек, из которых 192 были задержаны в июле. Правозащитные организации назвали происходящее «беспрецедентным усилением репрессий».