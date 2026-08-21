В 2025 году миграционное ведомство США начало масштабные задержания и принудительную высылку выходцев из Ирана. Операция совпала с периодом, когда американские и израильские силы наносили удары по ядерным объектам исламской республики.

Распоряжение об активизации этих действий поступило из Белого дома в июне. Как сообщает Национальный ирано-американский совет (NIAC), ссылаясь на внутренние данные ICE, за год силовики задержали не менее 577 человек, причём 192 из них — в июле.

Правозащитники охарактеризовали ситуацию как «беспрецедентный всплеск репрессий». Организация добилась обнародования бумаг через иск по закону о свободе информации, выяснив, что некоторые высылки нарушали судебные запреты.

На одном из сентябрьских рейсов, помимо иранцев, находились граждане Египта и России. Сведения о составе пассажиров подтверждаются материалами совета.

В документах также зафиксировано участие катарского спецназа «Лехвия» в обеспечении логистики. Один из офицеров ICE в переписке с секцией интересов Ирана при посольстве Пакистана настаивал на расширении списков высылаемых, ссылаясь на гуманитарные поводы.

Руководил процессом Тодд Лайонс, исполнявший тогда обязанности главы службы, совместно с рядом высокопоставленных сотрудников. Райан Костелло, директор по политике NIAC, заявил: операция «требует ответов от самых высокопоставленных представителей правительства».

В июле МИД РФ заявил о подготовке стран Прибалтики к массовой депортации русскоязычных жителей. Директор профильного департамента ведомства Григорий Лукьянцев связал происходящее в том числе с сохраняющейся в регионе проблемой безгражданства.