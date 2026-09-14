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Регион
Опубликовано 14 сентября, 10:14

Двух семилетних братьев-близнецов нашли мёртвыми в квартире в Петербурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Двух семилетних братьев-близнецов обнаружили мёртвыми в квартире в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла утром 14 сентября в доме на проспекте Обуховской Обороны, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, дети болели. При этом видимых признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было. Каким именно заболеванием страдали мальчики и связано ли оно с их гибелью, пока неизвестно.

По факту смерти детей Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, назначены необходимые экспертизы.

Точную причину смерти братьев должны установить по результатам исследований. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал о другом трагическом случае в Петербурге, где в квартире обнаружили мёртвыми мать и двоих детей без видимых признаков насилия. Тогда окончательную причину гибели также устанавливали следователи и эксперты.

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Марина Фещенко
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