Двух тюменцев осудили за подготовку теракта на железной дороге

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил двух жителей Тюмени к четырём и четырём с половиной годам лишения свободы за подготовку теракта на железной дороге. На момент совершения преступления обоим было 15 и 16 лет, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2024 года подростки готовились поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях в Тюмени. Задание они, как установил суд, получили через интернет.

Один из фигурантов был задержан, когда направлялся к месту предполагаемого преступления. Второго обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В итоге довести задуманное до конца они не смогли.

Молодых людей признали виновными по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ — приготовление к террористическому акту группой лиц.

Одному осуждённому назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Второй получил четыре с половиной года колонии общего режима, поскольку к моменту вынесения приговора уже достиг совершеннолетия.

Этот эпизод ранее уже фигурировал в другом уголовном деле. В декабре 2025 года Life.ru сообщал, что в отношении 17-летнего жителя Тюмени возбудили дело о несообщении о преступлении. По версии следствия, он узнал от знакомого о планируемом поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры на участке Утяшево — Тюмень, однако не сообщил об этом правоохранителям. Тогда же сообщалось, что двух предполагаемых исполнителей сотрудники ФСБ задержали до прибытия на место.