Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 08:13

17-летний парень из Тюмени покрывал готовящего теракт друга и попал под уголовку

Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СК России

Обложка © Telegram / Центральное МСУТ СК России

Уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка из Тюмени, который не сообщил правоохранительным органам о готовящемся теракте на железной дороге. О задержании группы злоумышленников и привлечении к ответственности юноши рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года подросток получил информацию в переписке в социальных сетях о планируемом поджоге объекта транспортной инфраструктуры на участке Утяшево – Тюмень. Приятель написал ему, что действует вместе с сообщником по указанию третьих лиц. Подросток о подготовке преступления никому не сказал. Но в итоге преступный замысел был сорван, поскольку сотрудники ФСБ России задержали поджигателей до их прибытия на место.

В отношении покрывавшего друга подростка возбуждено дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Уголовные дела непосредственных исполнителей уже направлены в суд, а расследование в отношении их куратора продолжается.

Приговор чемпионке Украины за подготовку теракта под Воронежем вступил в силу
Приговор чемпионке Украины за подготовку теракта под Воронежем вступил в силу

Ранее директор Федеральной службы безопасности заявил, что в этом году сотрудники его ведомства предотвратили более 270 террористических актов. Силовики ликвидировали 24 бандита, задержав при этом более двух тысяч преступников.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar