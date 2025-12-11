17-летний парень из Тюмени покрывал готовящего теракт друга и попал под уголовку

Уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка из Тюмени, который не сообщил правоохранительным органам о готовящемся теракте на железной дороге. О задержании группы злоумышленников и привлечении к ответственности юноши рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года подросток получил информацию в переписке в социальных сетях о планируемом поджоге объекта транспортной инфраструктуры на участке Утяшево – Тюмень. Приятель написал ему, что действует вместе с сообщником по указанию третьих лиц. Подросток о подготовке преступления никому не сказал. Но в итоге преступный замысел был сорван, поскольку сотрудники ФСБ России задержали поджигателей до их прибытия на место.

В отношении покрывавшего друга подростка возбуждено дело по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Уголовные дела непосредственных исполнителей уже направлены в суд, а расследование в отношении их куратора продолжается.

Ранее директор Федеральной службы безопасности заявил, что в этом году сотрудники его ведомства предотвратили более 270 террористических актов. Силовики ликвидировали 24 бандита, задержав при этом более двух тысяч преступников.