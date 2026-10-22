Двухлетний мальчик умер в Орске из-за пельменя

В Орске Оренбургской области двухлетний мальчик скончался после того, как подавился пельменем во время еды. Ребёнка доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Об этом сообщают «Известия».

Трагедия произошла, когда мать кормила маленького сына. Во время приёма пищи мальчик подавился, после чего ему потребовалась экстренная медицинская помощь. Ребёнка госпитализировали. При обследовании врачи обнаружили в его гортани инородное тело. Несмотря на усилия медиков, малыш скончался.

Ранее сообщалось, что в Японии восьмимесячный ребёнок подавился кусочком яблока в детском саду в 2023 году и уже три года находится в коме. Дыхание вовремя восстановить не удалось, мозг получил серьёзные повреждения, и сейчас родители ухаживают за ним дома. Они каждые два часа меняют положение его тела и ежечасно фиксируют состояние, а с мальчиком регулярно занимается физиотерапевт.