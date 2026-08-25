Малыш из Японии впал в кому на три года, подавившись яблоком в саду

В Японии восьмимесячный мальчик подавился кусочком яблока в детском саду и уже три года находится в коме. Инцидент произошёл в 2023 году, когда Коши ещё не было и года. Об этом сообщает The Mainichi.

Ребёнку не смогли вовремя восстановить дыхание. Из-за этого мозг получил серьёзные повреждения. Через несколько месяцев мальчика выписали из больницы. Сейчас родители ухаживают за ним дома.

Семья рассказала, что уход за Коши требует постоянного внимания. Родители каждые два часа меняют положение тела сына, чтобы в лёгких не скапливалась мокрота. Каждый час они также проверяют и фиксируют его состояние.

С мальчиком регулярно занимается физиотерапевт. По мере роста организма одни части тела ребёнка напрягаются сильнее других, поэтому ему требуется дополнительная помощь.

В июле этого года семья столкнулась ещё с одной проблемой. Количество медицинских принадлежностей, которые им бесплатно предоставляли, сократилось с десяти упаковок до одной. Родители отмечают, что повторное использование некоторых материалов повышает риск бактериальной пневмонии. При этом другого выбора у семьи, по их словам, нет.

Ранее в подмосковном Пушкино дети съели клубнику, в которой, предположительно, находились осколки стекла. Две сестры в возрасте 3 и 10 лет были госпитализированы. Ещё пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет находятся под наблюдением врачей.