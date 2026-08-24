Девочка в США умерла после заражения «пожирающей мозг» амёбой

Восьмилетняя Лилиан Смарт из Луизианы умерла после заражения редкой амёбой Неглерия Фоулера. Девочка купалась в озере Клейборн, где, по данным местных властей, она, вероятно, заразилась опасным микроорганизмом.

Лилиан скончалась в субботу, на следующий день после своего дня рождения. Об этом её семья сообщила в публикации на странице в Facebook*.

«Вчера вечером Лилиан вырвалась из наших объятий и убежала в объятия Иисуса», — говорится в сообщении её семьи.

Родители рассказали, что врачи пытались спасти ребёнка. Однако повреждения мозга оказались слишком серьёзными, и организм девочки не смог восстановиться.

Департамент здравоохранения Луизианы подтвердил заражение Лилиан амёбой Неглерия Фоулера. Ведомство считает, что девочка заразилась во время купания в озере Клейборн.

Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) живёт в тёплой пресной воде, включая озёра, реки и горячие источники. При попадании воды с амёбой в нос микроорганизм способен проникнуть в мозг и вызвать первичный амёбный менингоэнцефалит — редкое заболевание с высоким риском летального исхода.

Ранее российские учёные предупредили о возможном распространении Неглерии Фоулера в водоёмах России на фоне потепления. Дополнительный риск возникнет при дальнейшем росте средней температуры на 1,5–2 градуса. При этом специалисты пока не могут точно определить, как быстро амёба сможет освоить новые водоёмы.

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