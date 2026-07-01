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Регион
30 июня, 23:09

Прокуратура проверит информацию о травмировании детей из-за стекла в клубнике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Пушкинская городская прокуратура инициировала проверку после сообщений о возможном травмировании детей в одном из развлекательных центров подмосковного Пушкино.

Напомним, согласно опубликованным данным телеграм-канала Mash, в ягодах, поданных детям в игровом комплексе, могли находиться осколки стекла.

Прокуратура намерена оценить действия сотрудников заведения, отвечающих за безопасность детей во время питания и пребывания в развлекательной зоне. По итогам проверки будет решён вопрос о возможных мерах прокурорского реагирования.

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Инцидент произошёл 30 июня. Сообщалось, что дети съели клубнику, в которую, предположительно, попали осколки стекла. Две сестры в возрасте 3 и 10 лет были госпитализированы. Ещё пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет находятся под наблюдением врачей.

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Артём Гапоненко
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