Кошмар в «Ля Ля»: Двухлетний малыш вернулся из садика с красно-синими следами от зубов на спине

В посёлке Петраковское Хасавюртовского района Дагестана родители обнаружили на теле двухлетнего сына синяки и следы человеческих укусов после посещения частного детского сада «Ля Ля». Об этом рассказала тётя мальчика в соцсетях.

К посту приложено видео, на котором видны многочисленные кровоподтёки на руках и спине ребёнка. По словам матери, травмы она заметила только дома после двух дней пребывания в дошкольном учреждении. Женщина утверждает, что при попытке получить объяснения от руководства столкнулась с агрессией и угрозами. Вместо извинений ей отказались пояснить произошедшее.

«После двух дней посещения сада мне вернули ребёнка, который был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног. При этом никто из сотрудников не объяснил, что произошло. Уже дома я обнаружила, в каком состоянии находится мой ребёнок», — приводит в соцсетях слова мамы мальчика его тетя.

Следком Дагестана сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в брянском частном детском саду «Алёнка» годовалый мальчик получил закрытую ЧМТ и сотрясение мозга. Директор учреждения в ответ на претензии обвинил мать в попытке выбить деньги. Об этом рассказала мама малыша в соцсетях.