Семеро детей в Пушкино съели клубнику с осколками стекла, двоих госпитализировали

В подмосковном Пушкино семеро детей получили медицинскую помощь после того, как съели клубнику, в которую, предположительно, попали осколки стекла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, две сестры в возрасте 3 и 10 лет были госпитализированы. Ещё пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет находятся под наблюдением врачей.

Как утверждает Mash, ягоды принесли с собой родители и попросили сотрудников развлекательного центра переложить их на общую тарелку. Во время подготовки одна из работниц разбила посуду, после чего осколки могли попасть в клубнику. Стекло заметила одна из матерей, когда брала ягоды со стола.

Владелец центра заявил, что прибывшие медики осмотрели детей и не обнаружили у них повреждений. При этом, по информации телеграм-канала, двух девочек всё же доставили в больницу для дополнительного обследования. Официальных комментариев правоохранительных органов о происшествии пока не поступало.

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