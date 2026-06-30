Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 20:41

Семеро детей в Пушкино съели клубнику с осколками стекла, двоих госпитализировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Towfiqu ahamed barbhuiya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Towfiqu ahamed barbhuiya

В подмосковном Пушкино семеро детей получили медицинскую помощь после того, как съели клубнику, в которую, предположительно, попали осколки стекла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, две сестры в возрасте 3 и 10 лет были госпитализированы. Ещё пятеро детей в возрасте от 8 до 14 лет находятся под наблюдением врачей.

Как утверждает Mash, ягоды принесли с собой родители и попросили сотрудников развлекательного центра переложить их на общую тарелку. Во время подготовки одна из работниц разбила посуду, после чего осколки могли попасть в клубнику. Стекло заметила одна из матерей, когда брала ягоды со стола.

Владелец центра заявил, что прибывшие медики осмотрели детей и не обнаружили у них повреждений. При этом, по информации телеграм-канала, двух девочек всё же доставили в больницу для дополнительного обследования. Официальных комментариев правоохранительных органов о происшествии пока не поступало.

Кошмар в «Ля Ля»: Двухлетний малыш вернулся из садика с красно-синими следами от зубов на спине
Кошмар в «Ля Ля»: Двухлетний малыш вернулся из садика с красно-синими следами от зубов на спине

Ранее Life.ru писал о шокирующем случае в Красногорске, где в частном детском саду двое детей во время тихого часа надругались над четырёхлетним мальчиком с аутизмом. По словам матери, девочка и мальчик действовали осознанно, а инцидент вскрылся только дома, когда бабушка обнаружила у ребёнка инородный предмет. Мальчику потребовалась медицинская помощь, а мать написала заявление в полицию и Следственный комитет. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar