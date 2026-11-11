Дым оказался запахом: Red Wings опровергла сообщения о ЧП на борту самолёта
Red Wings опровергла задымление на рейсе Тель-Авив — Москва
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Авиакомпания Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту самолёта, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, во время полёта в салоне действительно появился посторонний запах, однако признаков дыма или возгорания экипаж не обнаружил.
«Во время полёта в районе передней бортовой кухни появился посторонний запах. Экипаж проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводку и динамики в салоне. Признаков задымления или возгорания обнаружено не было», — заявили в авиакомпании.
Ранее стало известно о задымлении на борту самолёта Red Wings, следовавшего из подмосковного Жуковского в Тель-Авив. По данным SHOT, пассажиры заметили дым и почувствовали неприятный запах, предположительно вызванный неисправностью динамика системы оповещения под обшивкой салона. Несмотря на инцидент, экипаж продолжил полёт, и лайнер благополучно приземлился в Израиле.