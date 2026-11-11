Авиакомпания Red Wings опровергла сообщения о задымлении на борту самолёта, выполнявшего 5 ноября рейс из Москвы в Тель-Авив. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, во время полёта в салоне действительно появился посторонний запах, однако признаков дыма или возгорания экипаж не обнаружил.

«Во время полёта в районе передней бортовой кухни появился посторонний запах. Экипаж проверил возможные источники запаха, в том числе электропроводку и динамики в салоне. Признаков задымления или возгорания обнаружено не было», — заявили в авиакомпании.