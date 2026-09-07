«Дюна» и «Мстители» под вопросом: В России могут прикрыть «серый прокат» Голливуда
Глава АВК Воронков: В России скоро могут запретить «серый прокат» Голливуда
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
«Дюна: Часть третья» и «Мстители: Судный день» не появятся в официальном российском прокате как минимум до апреля 2027 года. Об этом сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Его слова приводит портал НСН.
Показ обеих картин в России сейчас вообще не запланирован. Это не зависит от того, когда на экраны будут выходить отечественные фильмы.
«Дюна: Часть третья» и «Мстители: Доктор Дум» не выйдут в российском прокате ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте», — заявил Воронков.
Он добавил, что даже если российской стороне удастся договориться с американскими компаниями, официальный релиз этих блокбастеров возможен не раньше 1 апреля 2027 года.
Таким образом, рассчитывать на одновременный мировой и российский старт двух крупных голливудских премьер зрителям пока не стоит.
В конце августа в России прошла всероссийская акция «Ночь кино — 2026», в программу которой вошли четыре отечественные картины — «Чебурашка 2», «Буратино», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Показы состоялись более чем на пяти тысячах площадок по стране.
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