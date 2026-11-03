Американский певец Джастин Тимберлейк готовит откровенный документальный сериал, в котором намерен вернуться к громким скандалам своей карьеры. Четырёхсерийный проект планируют выпустить на Apple TV уже в декабре 2026 года. Об этом сообщает Variety со ссылкой на три источника, знакомых с производством.

Одной из участниц сериала, по информации издания, станет певица Джанет Джексон. Она расскажет об инциденте во время их совместного выступления на Супербоуле в 2004 году, когда Тимберлейк оголил часть её груди перед многомиллионной телеаудиторией. История вызвала масштабный скандал и серьёзно ударила по карьере Джексон.

Ещё одной темой станут отношения Тимберлейка с Бритни Спирс. Как утверждает источник Variety, артист прокомментирует некоторые недавние заявления бывшей возлюбленной. В своих мемуарах Спирс ранее раскрыла болезненные подробности их романа, в том числе рассказала о прерванной беременности.

Ещё одну серию музыкант может посвятить скандалу после задержания за рулём автомобиля в штате Нью-Йорк в 2024 году в состоянии алкогольного опьянения. Режиссёром проекта выступает Фишер Стивенс. Сериал готовится после непростого периода в жизни певца. Сериал готовится после непростого периода в жизни певца.

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