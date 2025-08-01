«Через полгода начнёт разваливаться»: Врач рассказал о болезни, которая мешает Тимберлейку давать концерты

В Штатах намного хуже развита система информирования населения об опасности болезни Лайма (боррелиоза). Это обстоятельство могло стать одной из причин, по которой этим недугом заразился американский певец Джастин Тимберлейк, считает врач-терапевт Андрей Звонков.

«Болезнь Лайма — это боррелиоз. Это клещевая болезнь, она у нас и в Подмосковье есть, и в Калужской области, много где ещё. У нас один житель в СНТ умудрился клеща поймать с болезнью Лайма. Пришлось лечить его. Причём не сам понял, что это клещ. Диагноз подтвердился, когда уже появились симптомы: красные концентрические круги с пятном в центре, как на мишенях, и вокруг него ещё одно круглое пятно. Именно так выглядит клиническая картина болезни Лайма», — пояснил медик.

Очень противная, тяжёлая болезнь, но в принципе лечится легко, и лучше браться за лечение на стадии либо укуса клеща — если вообще профилактически провести лечение, либо на первых симптомах появления красной и кольцевой эритем [поражение кожи специфического характера]. Андрей Звонков Врач-терапевт

Наш собеседник напомнил, что боррелиоз, как и многие инфекции, которыми болеют люди, провоцируют микробы с животных. Это могут быть обитающие в кишечниках, коже или слюне патогены — резидентная микрофлора грызунов, лосей и прочих лесных животных. Для естественных носителей эти микроорганизмы безопасны, чего нельзя сказать о людях. В случае болезни Лайма клещ является всего лишь переносчиком — например, паразит пьёт кровь у белки или мыши, подхватывает бактерии из рода боррелий. Если после этого членистоногое присосётся к человеку, то передаст патоген ему. В Штатах всё то же самое.

«Проблема только в одном, что надо образовывать людей. У нас очень развита передача информации об опасности клещей, о возможных заболеваниях и методах лечения, а в Америке нет. И клещей там может быть чуть больше, чем у нас», — добавил медик.

Надо, во-первых, предупреждать. Во-вторых, ни в коем случае не ходить в лес без защитной одежды, не обрабатывая вещи и кожу спецсредствами: это репеллент специальный, который останавливает клеща, не даёт ему на вас напасть. Клещ теряет интерес к такому человеку. Иногда даже погибает, если вдруг попадает на обработанную одежду.

Если это дело запустить, то через полгода человек начинает просто разваливаться, к несчастью. У него начинает страдать сердечно-сосудистая система, нервная система, суставы. Он просто нейролизируется [поражается нервная система], и вылечить это уже практически невозможно на той стадии. Андрей Звонков Врач-терапевт

«Поэтому лучше либо в момент укуса клеща пропить пачку антибиотика, либо, если уж вы проворонили клеща, но увидели клинические симптомы — вот эти красные концентрические круги на коже, — начать лечение чем раньше, тем лучше. За последние буквально полгода я уже двоих таких пациентов знаю, которых пришлось лечить от боррелиоза», — заключил врач.