Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма

Популярный американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него нашли болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Заявление было сделано на фоне завершения его мирового тура Forget Tomorrow.

В своём посте в социальной сети 44-летний артист рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся во время гастролей.

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз «болезнь Лайма». Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — написал Тимберлейк.

Он добавил, что несмотря на сильную невралгию, усталость и тошноту, он продолжал выступать. Тимберлейк — обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти «Грэмми».

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, переносчиками которых являются клещи. По данным Центров по предотвращению и контролю заболеваний США, ежегодно в стране фиксируется около 476 тысяч случаев этой болезни.