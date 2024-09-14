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13 сентября, 21:56

Джастин Тимберлейк приговорён к общественным работам за езду в нетрезвом виде

Певец Джастин Тимберлейк. Обложка © X / Justin Timberlake

Певец Джастин Тимберлейк. Обложка © X / Justin Timberlake

Суд штата Нью-Йорк приговорил певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ в выбранной им некоммерческой организации за нарушение, связанное с вождением в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило агентство Associated Press. Кроме того, музыканту предстоит выплатить штраф в размере 500 долларов, к которому добавлено 250 долларов дополнительных сборов.

Инцидент произошел в июне, когда Тимберлейка задержали на Лонг-Айленде за вождение под воздействием алкоголя. Первоначально ему грозил штраф до 1000 долларов и возможное заключение сроком до одного года.

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Артём Гапоненко
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