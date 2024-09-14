Джастин Тимберлейк приговорён к общественным работам за езду в нетрезвом виде

Суд штата Нью-Йорк приговорил певца Джастина Тимберлейка к 25 часам общественных работ в выбранной им некоммерческой организации за нарушение, связанное с вождением в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило агентство Associated Press. Кроме того, музыканту предстоит выплатить штраф в размере 500 долларов, к которому добавлено 250 долларов дополнительных сборов.

Инцидент произошел в июне, когда Тимберлейка задержали на Лонг-Айленде за вождение под воздействием алкоголя. Первоначально ему грозил штраф до 1000 долларов и возможное заключение сроком до одного года.