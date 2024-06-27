"Потомок императора" попался пьяным за рулём в Кузбассе В Кемеровской области нетрезвый водитель назвал себя потомком Николая ll 27 июня, 12:50 В Кемеровской области инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя. Обложка © Telegram / МВД Медиа

В Кемеровской области инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя, который представился потомком Николая ll и настаивал на том, что у него дома есть подтверждающие родство документы. Кадры публикует МВД РФ.

В Кемеровской области инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Находившийся за рулём 68-летний мужчина имел явные признаки опьянения, а проведённое освидетельствование это подтвердило — показания прибора составили 1,125 мг/л выдыхаемого воздуха", — уточнили в ведомстве.

Когда "потомок императора" понял, что ему не избежать наказания за езду в пьяном виде, то сразу признался, что просто напился на даче и надеялся доехать до дома, не попав в поле зрения ГИБДД. Сейчас мужчину отстранили от управления автомобилем, на него составлен протокол.

Ранее сообщалось, что жёсткая авария с участием трёх иномарок произошла на внутренней стороне Петербургской кольцевой автодороги 14 июня. ДТП спровоцировал лихач на автомобиле Volkswagen Polo, который устроил скоростные "шашки" и попал в неконтролируемый занос, протаранив две попутные машины. Эпичное ДТП записал видеорегистратор.

Авторы Татьяна Миссуми