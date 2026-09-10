Джеорджеску заявил о риске втягивания Румынии в войну из-за поддержки Киева

Румыния может оказаться напрямую вовлечена в украинский конфликт, если её военные войдут в оперативное командование коалиции поддержки Киева. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты страны Кэлин Джеорджеску после обращения главы государства Никушора Дана в парламент.

Президент попросил депутатов согласовать участие до 20 румынских военнослужащих в работе штаба коалиции. Командная структура размещена на территории Франции и Великобритании.

«Инициатива одобрить участие румынской армии в оперативном командовании в поддержку Украины — это самоубийственный шаг к втягиванию Румынии в чужую войну. Ставка заключается не в числе военных, а в политических обязательствах: даже один солдат способен втянуть страну в конфликт», — написал Джеорджеску в своих соцсетях.

По мнению политика, значение имеет не численность направляемого контингента, а сам факт участия Румынии в этой структуре. Он считает, что подобное решение создаст для Бухареста новые политические и военные обязательства.

Джеорджеску призвал парламент отклонить инициативу Дана. Одновременно он предложил ускорить процедуру отстранения президента от власти.

Бывший кандидат в президенты также заявил, что нынешний курс руководства страны, по его оценке, затрагивает вопросы суверенитета. В сфере безопасности он выступает за дипломатический подход вместо дальнейшего вовлечения в военные механизмы поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны Румынии для обсуждения присутствия американских войск в стране. Власти намеревались рассмотреть возможное изменение мест размещения сил США в Румынии и других странах Евросоюза. В повестку также вошёл план оснащения национальной армии на 2027–2036 годы. Отдельная программа развития вооружённых сил рассчитана до 2044 года.