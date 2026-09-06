Президент Румынии в понедельник соберёт совет для обсуждения присутствия сил США

Президент Румынии Никушор Дан созвал на понедельник заседание Высшего совета национальной обороны. Одной из главных тем станет укрепление американского военного присутствия на территории страны. Также участники обсудят пересмотр дислокации сил США и мест их размещения в ЕС.

«В повестке дня находится план оснащения румынской армии на период с 2027 по 2036 год, программа развития вооружённых сил до 2044 года», — говорится в публикации.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, у Москвы вряд ли есть такие намерения, несмотря на то, что такие разговоры в Брюсселе ведутся постоянно.