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Опубликовано 6 сентября, 14:00

Президент Румынии в понедельник соберёт совет для обсуждения присутствия сил США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Президент Румынии Никушор Дан созвал на понедельник заседание Высшего совета национальной обороны. Одной из главных тем станет укрепление американского военного присутствия на территории страны. Также участники обсудят пересмотр дислокации сил США и мест их размещения в ЕС.

«В повестке дня находится план оснащения румынской армии на период с 2027 по 2036 год, программа развития вооружённых сил до 2044 года», — говорится в публикации.

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Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, у Москвы вряд ли есть такие намерения, несмотря на то, что такие разговоры в Брюсселе ведутся постоянно.

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Матвей Константинов
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